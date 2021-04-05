درة تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "soul"، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت درة في الصور بشكل أنيق وجذاب، لاقت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

تشارك درة في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، المقرر عرضه رمضان المقبل.