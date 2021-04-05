محمد رمضان يعلق على إيقاف "الملك- أحمس".. ويرد على زاهي حواس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو ظهر خلاله عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، يؤكد أن رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية "أحمس"؛ تزامنًا مع وقف تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف.

من جانبه، أضاف رمضان جزءا من أغنيته "أنا الملك"، معلقًا "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشئون الآثار السابق زاهي حواس".

وأضاف: "أوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.