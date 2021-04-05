انتقادات لاذعة لمذيعة بعد كلامها مع خالد عبد الرحمن: “خذني زوجة رابعة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت المذيعة السعودية منال العيسى لانتقادات واسعة بعد نشرها لمقطع فيديو في حسابها عبر “سناب شات” للفنان خالد عبد الرحمن وهو يؤدّي أغنيته الشهيرة “خذني بقايا جروح” .

ولم تخفِ العيسى إعجابها الشديد بالفنان السعودي وقامت بمغازلته وعرض الزواج عليه، فقالت: “هل تعلم أنك عشق الطفولة؟ هل تعلم أنك كنت محبوب جميع الفتيات؟”، ثم سألته إن كان يريد الزواج مرة ثانية، فردّ عليها بأنه متزوج ثلاثة، لترد عليه: “خذني زوجة رابعة”.

روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا المذيعة بأنها “جريئة لدرجة التمادي والوقاحة”، واتهموها بـ”التحرش” بالفنان خالد عبد الرحمن.