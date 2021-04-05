فن ومشاهير

انتقادات لاذعة لمذيعة بعد كلامها مع خالد عبد الرحمن: “خذني زوجة رابعة!”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت المذيعة منال العيسى لانتقادات واسعة بعد نشرها لمقطع فيديو في حسابها عبر “سناب شات” للفنان خالد عبد الرحمن وهو يؤدّي أغنيته الشهيرة “خذني بقايا جروح” .

ولم تخفِ العيسى إعجابها الشديد بالفنان السعودي وقامت بمغازلته وعرض الزواج عليه، فقالت: “هل تعلم أنك عشق الطفولة؟ هل تعلم أنك كنت محبوب جميع الفتيات؟”، ثم سألته إن كان يريد الزواج مرة ثانية، فردّ عليها بأنه متزوج ثلاثة، لترد عليه: “خذني زوجة رابعة”.

روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا المذيعة بأنها “جريئة لدرجة التمادي والوقاحة”، واتهموها بـ”” بالفنان خالد عبد الرحمن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا