صفقة تجارية تُربح جاستن بيبر وأريانا غراندي مبلغاً خيالياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: من المتوقع أن تستحوذ وكالة “هايب” الترفيهية الكورية التي ترعى فرقة “بي تي إس”، على المجموعة الإعلامية الأميركية التي ترعى عدداً من المشاهير الأميركيين، بمن فيهم المطربة غراندي وجاستن بيبر وفرقة “ذا بلاك آيد بيز”.

وأعلنت وكالة “هايب” إنها ستستحوذ على مجموعة “إيتاكا هولدينغس” الأميركية لوسائل الإعلام العامة، بمبلغ مليار و50 مليون دولار، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وسيحقق كلّ من بيبر وغراندي 10 ملايين دولار تقريباً بعد أحدث خطوة تجارية لمديرهما سكوتر براون.

وبهذا ستتعاون وكالة “هايب” الكورية ومجموعة “إيتاكا هولدينغس” في إنتاج الألبومات للفنانين الكوريين والأميركيين وترويجها.

وقال بانغ شي هيوك رئيس وكالة “هايب”: “إن الشركتين الكورية والأميركية ستتعاونان تعاوناً وثيقاً لخلق مستويات عالية من التعاون”.

ومن جانبه، قال سكوتر براون رئيس مجموعة “إيتاكا هولدينغس” إن هذه المشاركة ستساهم في توفير فرص متنوعة لعدد من الفنانين في السوق الترفيهية العالمية.