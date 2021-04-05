ناصيف زيتون يحقق بـ”تكة” أكبر نجاحاته مع عمر صبّاغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شكّل النجم السوري ناصيف زيتون ثنائية فنية ناجحة جدًا مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ على مدار السنوات الماصية، حيث تعاونا في العديد من الأغنيات “الضاربة” التي نالت انتشارًا واسعًا وحفظها الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

نجاحات ناصيف زيتون وعمر صبّاغ المتتالية وثّقتها أرقام المشاهدات التي استطاعا تحقيقها من خلال الأغنيات التي تعاونا معًا فيها، فشكّلا حلقة فنيّة ناجحة لا تُكسر.

وفي الأشهر الأخيرة، تعاون ناصيف زيتون وعمر صباغ بعدد من الأغنيات التي صدرت في ألبوم ناصيف الجديد ونالت جميعها نصيبها من النجاح حتى أنهما نجحا في كسر رقم قياسي يعتبر الأوّل لناصيف منذ انطلاقته الفنية، إذ حققت أغنية “تكة” التي وزعها موسيقيًا عمر وغناها ناصيف 100 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

إذًا في لغة الأرقام، تعتبر أغنية “تكة” الأنجح لناصيف زيتون والأعلى مشاهدةً بين كل الأغاني التي قدّمها في مشواره الفني.

الجدير ذكره أن أغنية “تكة” هي من كلمات عمر الخير، وألحان ضياء العشا، وتوزيع: عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج ريشا سركيس.