بعد محاولات للصلح.. هل يعود عمرو دياب إلى دينا الشربيني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام مصرية عن تطورات جديدة في محاولات الصلح بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

ونقلت مجلة "لها" عن مصادر مقربة من عمرو دياب قولها إن "مجموعة من أصدقائه تحاول مجددا تقريب وجهات النظر بينه وبين الفنانة دينا الشربيني وعقد الصلح بينهما".

ولفتت المصادر إلى أن "بعض الأصدقاء المشتركين يحاولون إقناعه بالعودة إلى دينا الشربيني حتى يكون الداعم الأساسي لها قبل حلول شهر رمضان المبارك، خاصة أنها في العادة تمر بمرحلة توتر قبل عرض أي عمل جديد لها".

وأكدت المصادر أن "عمرو دياب رفض كل محاولات الصلح بينهما، وقرر التركيز في حفلاته الغنائية"، مؤكدا عدم نيته الرجوع إليها.

وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، أدى إلى رفع صوتهما خلال تواجدهما في أحد الأماكن الساحلية، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية بأن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "أنستقرام".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزواج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".