إيلون ماسك يتحدث عن قناة السويس.. ومغردون يسخرون منه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك على خط أزمة السفينة "إيفر جيفن" التي عطلت الملاحة بقناة السويس لـ6 أيام.

وكتب ماسك، مؤسس شركة تسلا لصناعات السيارات الكهربائية، وشركة سبيس إكس للفضاء، تغريدة على موقع تويتر أحدثت جدلا واسعا، حول العلاقة بين فيلم " Godzilla vs Kong" والأزمة الأخيرة لتعطل حركة السفن بقناة السويس.



قال ماسك في تغريدته على موقع التدوينات القصيرة: "Godzilla vs Kong مدهش للغاية.. أكثر فيلم مجنون رأيته على الإطلاق.. رسالة حب لمنظري المؤامرة.. ومع ذلك فهي دافئة في النهاية".

ثم تبعها الملياردير الأمريكي بتدوينة أخرى مشيرًا فيها إلى الغوريلا والجودزيلا نصها: "الاثنان يمكن أن يكونا في متناول اليد للسفينة العالقة"، وذلك في إشارة إلى السفينة "إيفر جيفن".





ولاقت التدوينتان ردود فعل واسعة على تويتر، إذ كتب Jayesh Kanbi "كانا سيقطعانها إلى أشلاء".

فيما كتب Long Elon "المرة القادمة التي تعلق فيها سفينة، عليك ربطها بالمراكبة الفضائية بواسطة حبل".

بينما قال حساب Sunset – Tesla "هذا نظريا فقط".

فيما سخر حساب Tesla Indiana بكتابة تغريدة تشير إلى فشل إقلاع صواريخ تسلا، إذ قالت "أو للإمساك بالصواريخ".

ولكن كتب Jeffry Van Ede تغريدة تقول "نحن الهولنديون حصلنا عليها"، وذلك في إشارة إلى الاستعانة بشركة "سميت" الهولندية في إنقاذ السفينة الجانحة.

بينما سخر Andoni من تغريدة ماسك بقوله "أنت تملك آلهة مصر هناك صحيح. أنت تعليم أن تكاليف الخدمات اللوجستية مرتفعة كثيرا".

وكتب Shane "كانا سيحطمانها إلى أجزاء صغيرة وتتناثر في المنطقة إلى جانب حاويات البضائع على غرار قصاصات الورق".

ورد ayman ": "تعليق مرفوض يمكنك زيارة مصر ومتابعة كيف تعاملت مصر بقوة من الأزمة".

وقد أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، السبت الماضي، عن اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن".

وقال إن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

سوابق إيلون ماسك

وسبق أن كتب إيلون ماسك تغريدة في أغسطس/آب 2020 عن مصر تناول فيها بناء الأهرامات، حيث قال "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".

ومع تصاعد وتيرة الجدل تجاه تغريدته، عاد إيلون ماسك ليكتب: "رمسيس الثاني كان رائعا.. كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

وشارك رابطًا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.

ولاقى هذا رود فعل مصرية رسمية، إذ توجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بدعوة للملياردير إيلون ماسك لاكتشاف مصر التاريخ والحضارة.

وكتبت المشاط التي كانت تشغل في السابق منصب وزيرة السياحة على تويتر: "أتابع عملك بإعجاب كبير وأدعوك مع سبيس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم".

وأضافت: "سيد ماسك، نحن في انتظارك"، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات وهي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وتبع ماسك سلسلة تغريداته عن الموضوع برابط لمقال منشور على موقع "بي بي سي" حول تاريخ الهياكل العملاقة، ووصفه بأنه "ملخص معقول" لكيفية بناء الأهرامات.

واعتاد الملوك الفراعنة في مصر تشييد الاهرامات كمقابر لهم ولأسرهم.