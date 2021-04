شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الموسم الأخير من مسلسل The Walking Dead.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت بعض التقارير الأجنبية، موعد عرض الموسم الحادي عشر والأخير من مسلسل الرعب The Walking Dead، المكون من 24 حلقة والمقرر عرضه رسميًا يوم الأحد22 أغسطس المقبل.

وتم الكشف بعد انتشار الكثير من الشائعات التي أكدت تأجيل طرح الموسم الأخير بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأعلن وصوله في النصف الثاني من العام الجارى.

ودارت أحداث الموسم السابق من مسلسل The Walking Dead فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.

وعلى جانب آخر، حصل مسلسل The Walking Dead: World Beyond، المشتق من العمل الدرامي الشهير The Walking Dead، على تقييمات منخفضة للغاية بعد عرض الحلقة السابعة من الموسم الاول التي تم طرحها فبراير الماضى بعنوان Truth or Dare.