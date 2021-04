شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ليلى جيمس بطلة Cinderella فى عيد ميلادها الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة ليلى جيمس بعيد ميلادها الـ32 وسط احتفاء من جانب محبيها ممن تعلقوا بها في أدوار مثل بطولتها لفيلم سندريلا والذى حقق نجاحًا كبيرًا حينما تم عرضه في دور العرض قبل سنوات، حيث يعد هذا الدور هو الأفضل لها، بعدما حققت به نجاحًا كبيرًا وشهرة عالمية ضخمة، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها من خلال 7 معلومات عنها.

والدها هو الممثل والموسيقي جيمي تومسون، وجدتها الممثلة الأمريكية هيلين هورتون.



ليلى جيمس

درست التمثيل في مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن.

مسيرة ليلي جيمس المهنية بدأت من خلال دور مساعد في المسلسل التليفزيوني Just William عام 2010.



ليلى جيمس فى صورة أخرى

وفي السنة التالية، ظهرت في بعض حلقات مسلسلٍ يدعى Secret Diary of a Call Girl، كما ظهرت في الفيلم القصير Chemistry في عام 2012، لتواصل انطلاقتها الفنية، التي شهدت بنفس العام 2012، ظهورها بفيلم Wrath of the Titans. أخرج الفيلم جوناثان ليبسمان، حيث كان الفيلم ناجحًا على المستوى التجاري، وحقّق 305 مليون دولار كإيرادات.



ليلى جيمس

وصلت إلى القمة بعد لعبها دور البطولة في فيلم Cinderella عام 2015، وحقق الفيلم أرباحًا جيدةً على الصعيد التجاري، محققًا ما يقارب 543 مليون دولار بميزانية قدرها 95 مليون دولار فقط.



ليلى جيمس

منذ 2015 ورغم مشاركتها فى أعمال عديدة إلا أنها لم تحقق نفس النجاح التى حققته فى فيلم Cinderella، مع حجم النجاح الكبير التى حققته مع الفيلم ونجاحه الكبير على مستوى العالم ممن جعله علامة بارزة فى مسيرتها الفنية.