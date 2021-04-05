شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد نور يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة تجمعهما.. اعرف قالها ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب محمد نور، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هبة، على طريقته الخاصة، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، موجهًا لها رسالة تهنئة رومانسية بتلك المناسبة.

وكتب نور على الصورة التي ارتديا فيها ملابس كلاسيكية: "حبيبتي هبة كل سنة وأنت طيبة وعقبال 100 سنة"، وسرعان ما لقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعي نور عبر إنستجرام، وكان من ضمن التعليقات المطرب والفنان أحمد الشامي، الذى كتب قائلاً: "كل سنة وهبة طيبة وربنا يباركلكم دايما يا رب ويحفظكم".

وعلى جانب آخر، أهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى، وينشرها "الخليج 365،

يقول أول مطلع من الأغنية: أحلى انتى وانتى احلى.. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كده ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا أه عملنا كله من مجهودنا ومالنا".



المطرب محمد نور وزوجته