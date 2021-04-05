شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل رئيس الرقابة: القنوات الفضائية ملتزمة بالتصنيف العمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة للسينما، خلال لقائه فى برنامج "90 دقيقة"، إن الرقابة جهاز موجود في 58 دولة حول العالم ومهمته هو وضع التصنيف العمري، مؤكدًا أن الفن لابد أن يكون أخلاقيا، وأن جهاز الرقابة على المصنفات لديه العديد من المحددات التي تتعلق بالأديان والحفاظ على كرامة المرأة وعدم التنمر وغيرها من المحددات.

وأشار عبد الجليل إلى أن الرقابة لا تقوم بحذف أجزاء من النصوص الفنية، مؤكدًا أنه يتمسك بحرية الإبداع وأنه لا يؤيد المنع أبدًا، موضحًا أن القنوات الفضائية ملتزمة بالتصنيف العمري ولكن الأسر لا تلتزم.

وكشف عبد الجليل عن بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التضامن فيما يخص شركة منتخبات بهنا فيلم وهي شركة إنتاج سينمائي من الثلاثينيات ولها زخم وإجمالي أعمالها تتجاوز 650 فيلما، إضافة إلى المقرات الخاصة بالشركة والتي تضم الكثير من التراث بداخلها خاصة أنها كانت تحت الحراسة.

وأشار خالد عبد الجليل إلى أن هناك مشكلة تخص التراث المصري، خاصة أن جزءا من التراث السينمائي تم بيعه إلى روتانا وجزء إلى art والباقي لدى الدولة المصرية، موضحًا أن 90% من الأفلام الخام موجودة في مدينة السينما حيث يتم حفظها.

واستكمل عبد الجليل: إن هناك معدات ومقتنيات تم جمعها من أستوديوهات مثل النحاس والأهرام وغيرها وهي مقتنيات الأولى من نوعها في العالم ولا يوجد لها مثيل حتى فى متحف السينما في فرنسا.