شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى يحتفل بعيد ميلاده بصورة "بالون" يحمل رقم 56 ويوجه رسالة خاصة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى روبرت داونى، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ56، الذى وافق أمس الأحد، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره صورة من الاحتفالات التي ظهر من خلالها وهو يمسك في يده بالون يحمل رقم 56 وفى الخلفية أحد إشعارات احتفال أعياد الميلاد تحمل رسالة "عيد ميلاد سعيد".

ووجه داونى رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه على التهنئات التي استقبلها، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب فى تعليقه عليها "الكثير من الحب والامتنان لجميع التهنئات بعيد ميلادى"، وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه رغم أداء روبرت داوني جونير المبهر في العديد من الأعمال، إلا أنه ترشح لجائزة التوتة الذهبية، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام.

روبرت داونى

ورشح داوني جونيور مؤخرًا لأسوأ ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم Dolittle، والذى يقوم فيه بدور طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات، في حين حصل فيلم Dolittle على أكبر عدد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية بإجمالي ستة ترشيحات بما في ذلك أسوأ فيلم.