شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها على سواحل فلوريدا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار اليها كعادتها، ففي كل ظهور لها تجذب أنظار متابعيها وجمهورها البالغ عددهم 148 مليون متابع عبر إنستجرام، حيث تعد من أكثر النجوم تفاعلاً وظهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وفى أحدث ظهور للنجمة العالمية، عبر منصات السوشيال ميديا، شاركت متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة من كواليس تصدرها غلاف مجلة instylemagazine

ظهرت لوبيز في جلسة التصوير التي شاركت بها متابعيها وهى ترتدي ملابسها باللون الأسود والأبيض، بجانب بعض الميكاب البسيط أمام شواطئ فلوريدا الأمريكية لتعلن تصدرها غلافة المجلة في شهر مايو.



جينيفر لوبيز فى ظهور جديد



جينيفر لوبيز



لوبيز بشكل جديد فى أحدث ظهور

وكانت قد ظهرت لوبيز برفقة خطيبها أليكس رودريجيز، في إعلان عن نوع فيتامين جديد، حيث كشفت لوبيز عن الحملة الإعلانية على الانستجرام الخاص بها، وهو ما تسبب في طرح سؤال هل الثنائي عادا سويا أم أنهما لم ينفصلا من الأساس.



لوبيز على احدى الشواطئ



لوبيز فى أحدث ظهور

وعلي جانب آخر أمضت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز بعض الوقت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في جمهورية الدومينيكان، وسط انتشار أخبار تفيد بانفصالهما، حسبما ذكر موقع ديلي ميل، وذلك بعدما نشر لاعب البيسبول لقطات اثناء تواجدة على الجزيرة ، التي تصور بها لوبيز فيلمها القادم Shotgun Wedding.