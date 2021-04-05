كارول سماحة تنتهى من تسجيل "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة كارول سماحة من تسجيل تتر مسلسل "ضد الكسر"، من بطولة نيللى كريم، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، والأغنية بعنوان "اللى خان"، وهى من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.