شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يطرح برومو أغنية "اشتقنالك" من كلمات صلاح عبد الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم على الحجار برومو أغنيته الجديدة على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتي تحمل اسم "اشتقنالك" من كلمات النجم صلاح عبد الله، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وظهر في البرومو معه شقيقه أحمد الحجار وصلاح عبد الله .

وحرص مؤخرًا على الحجار، على الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق أمس 4 أبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وسرعان ما حظي المنشور الذى نشره الحجار عبر حسابه، على عدد كبير من التهنئات والاعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه من جميع أنحاء الوطن العربى.

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".