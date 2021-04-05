شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات مسلسل "موسى" قبل عرضه على DMC.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج أبطال مسلسل "موسى" للعمل الذى يتم تصويره حاليًا للعرض حصريًا على قناتى DMC وDMC دراما في شهر رمضان المقبل، وذلك بطرح البوسترات الدعائية عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، إذ تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده ويظهر بالشخصية التي يجسدها خلال أحداث العمل.



محمد رمضان

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



سمية الخشاب

وقدم محمد رمضان العام الماضى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.



سيد رجب



عبير صبرى



منذر رياحنة



تارا عماد



هبة مجدى



نجيب بالحسن



عارفة عبد الرسول



صبرى فواز



فريدة سيف النصر