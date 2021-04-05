شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس "موسى" بخاتم يحمل اسم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "موسى"، الذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، وظهر رمضان بالصورة التى نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي المناسب لشخصيته في المسلسل، وأبرز بالصورة ارتدائه خاتم مزين بكلمة "موسي"، وعلق علي الصورة: "لو معاهم الدنيا أنا معايا اللي خلقها.. موسى 1940".



رمضان

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.



محمد رمضان

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.