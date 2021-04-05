شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يرفع الأذان بصوته ويقدم ابتهالا دينيا في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان بهاء سلطان بمشاركة جمهوره ومحبيه في شهر رمضان المقبل، بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث يقوم برفع الأذان في الشهر الكريم بصوته، كما يقدم ابتهالاً دينيًا جديدًا سيكون بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أنه طرح مؤخرًا ابتهالاً بعنوان "سيدي يا رسول الله" الذي حقق رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعاون المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل اسم "أنا مش بخير" مع الشاعر أحمد إبراهيم والملحن سامر أحمد، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستكون مفاجأة كبيرة ستنال إعجاب عشاق المزيكا.

من ناحية أخرى طرح المطرب بهاء سلطان مؤخرًا، ابتهال "سيدي يا رسول الله"، عبر حسابه بموقع فيس بوك، والذى نال إعجاب جمهوره بعد دقائق من نشره، حيث حصد آلاف الإعجابات، وعلق المطرب بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلاً: "جديد بهاء سلطان ابتهال سيدي يا رسول الله".