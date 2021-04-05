شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبد الوهاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامة وتباعد اجتماعي واستخدام الكحول الطبي لمواجهة فيروس كورونا.

وتقدم حفل الافتتاح الزميلة جيرمين المناديلى، ويعرض عقب انتهاء الحفل فيلم "توك توك"، من تأليف محمد خضر وشريف عبد الهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

وتدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.



مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير