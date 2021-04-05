صورة وفيديو| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

و ظهرت"طافش" في الصور والفيديو وهي تستعرض أناقتها، نالت الصور والفيديو إعجاب متابعيها.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.

وتشارك نسرين طافش في مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.