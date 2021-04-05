أسما شريف منير تحذف صورها مع محمود حجازي وتلغي متابعته على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجأت أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها بحذف صورها وزوجها الفنان محمود حجازي من حسابها بموقع "إنستجرام"، كما أقدمت على خطوة إلغاء متابعته أيضًا.

وبالبحث بحساب "حجازي"، فقد قام هو الآخر بحذف بعض الصور التي تجمعهما ولكنه ظل محتفظًا بصور أخرى، ولم يلغ متابعتها عبر الموقع الشهير.

ما حدث بين الثنائي الشهير تسبب في خروج تكهنات حول علاقتهما، وردد البعض أن سبب حذفهما الصور قد يعود لنشوب خلافات بينهما قد تصل إلى حد الانفصال، فيما التزم الثنائي الصمت ولم يعلقا على الأمر.

وكانت أسما شريف منير، احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم واحد من حذف صورها مع زوجها، ووجهت الشكر عبر "إنستجرام"، لجميع أفراد عائلتها لمؤازرتها دائمًا ووقوفهم في ظهرها ليساندوها، ولم تذكر زوجها محمود حجازي.