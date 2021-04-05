"أنا ابن كل اللي صانك".. قصة تعليق محمد منير بعد مشاركته باحتفالية المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"انا ابن كل اللي صانك"، بتلك الكلمات علق الفنان محمد منير على مشاركته بالغناء في مراسم موكب نقل المومياوات الملكية، وتقديمه أغنية بعنوان "أنا مصر".

والمفارقة هنا أن منير في تعليقه الذي نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، استعان بالكلمات التي غناها منذ 38 عاما، بمناسبة قيام وزارة الثقافة بترميم قلعة صلاح الدين، بمساعدة من طلبة الجامعات والكليات الفنية والمعاهد والمدارس الصناعية والزخرفية.

وعن قصة أغنية "هيلا هيلا"، التي استخدم منير كلماتها، تحدث خالد منيب، نجل الملحن أحمد منيب في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، وقال: "عام 1983 أرادت وزارات الثقافة والآثار توثيق ترميم وتنظيف القلعة، والذي تم بمساعدة طلبة الجامعات، وتم تكليف المخرج الراحل علاء كريم، بإخراج فيلم تسجيلي عن الحدث، و بدأ بعدها في التواصل مع الشاعر عبدالرحيم منصور، والملحن أحمد منيب، والفنان محمد منير".

وأضاف: "بعد سهرة في منزلنا جمعت المخرج مع الثلاثي منصور، ومنيب، ومنير، تم الانتهاء من تجهيز اغاني (اتكلمي) و(هيلا هيلا) لتقديمها في مقدمة ونهاية الفيلم، وفي اليوم التالي، تم التسجيل ".

الفنان محمد منير قدم في احتفالية موكب المومياوات الملكية، أغنية بعنوان "أنا مصر" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع هشام نزيه، الذي وضع موسيقى الحدث الاستثنائي.