شيرين عبدالوهاب لغادة عبدالرازق: "يا رب وشنا يكون حلو على بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن غنائها تتر مسلسل "لحم غزال"، للفنانة غادة عبدالرازق والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وغردت "شيرين"، عبر "تويتر": "الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبدالرازق".

وأضافت: "يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي (مشاعر) بإذنك يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين".

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

يُعرض مسلسل "لحم غزال" حصريا على قناة "MBC مصر" في رمضان، ويُعرض على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضه على الشاشة.