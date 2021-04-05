وفاة الفنانة الحاجة الحمداوية عن عمر يناهز 91 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الإعلامي المغربي رشيد العلالي، وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ91 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر العلالي صورة للحاجة الحمداوية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الحاجة الحمداوية من رواد الأغنية المغربية الشعبية، وتغني منذ ستينات القرن الماضي، وتعتبر واجهة للفن الشعبي المغربي في دول أوروبا، وكانت قد أعلنت اعتزالها منذ أشهر بعد تدهور حالتها الصحية.