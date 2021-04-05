تعرف على شرطي هالاند للانتقال إلى برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن شرطين أساسيين طرحهما النجم النرويجي “إرلينغ هالاند” للانتقال من ناديه الحالي بروسيا دورتموند إلى نادي بشلونة الإسباني، لافتةً إلى أن أحد الشرطين تناول مستقبل نجم البلاوغرانا “لونيل ميسي”.

وبحسب ما أعلنت المصادر المقربة من نادي برشلونة، فإن الشرط الأول “لهالاند” هو أن يحصل وكيل اللاعب ووالده على 20 مليون يورو في حين يتم تحديد راتب اللاعب صافي سنوياً 30 مليون يورو، فيما شدد في الشرط الثاني على أهمية تجديد عقد نجم الفريق وقائده “ليونيل ميسي”، والذي ينتهي الصيف القادم، وسط ترجيحات بأن يرحل النجم الأرجنتيني عن أسوار كامب نو.

كما بينت المصادر أن تلك الشروط تمت مناقشتها خلال اجتماع وكيل اللاعب برئيس النادي الكاتلوني “خوان لابورتا”، فيما لم تقدم المصادر أي معلومات إضافية حول رد رئيس النادي على تلك الشروط.

يشار إلى أن رئيس بوروسيا دورتموند الألماني، “سيباستيان كيل” فجر السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل النجم النرويجي، مع تأكيده نية النادي للإبقاء على هدافه النرويجي الشاب بشكل حاسم، مضيفاً: ” بصراحة نشعر بارتياح شديد بشأن الأوضاع، هناك محادثات جيدة للغاية ومتفتحة مع ممثلي هالاند”.

وكان نجم “هالاناد” قد سطع بشكل كبير في ملاعب كرة القدم، بعد تألقه الكبير مع ناديه لحالي، بروسيا دورتموند، حيث سجل الشاب ابن الـ 20 عاماً، 33 هدفاً على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم، ما أدخله في منافسة قوية مع نجم باريس سانجيرمان الفرنسي، “كيلان مبابي”، والذي يعتبر بدوره أخد أهم لاعبي كرة القدم المطلوبين في الأندية الأوروبية.