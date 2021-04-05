زوجة يوسف الشريف: تصريحاته فهمت خطأ ومسلسل “كوفيد-25” خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دافعت السيناريست ومصممة الأزياء المصرية إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عنه بشأن تصريحات أدلى بها حول اشتراطاته عدم الاقتراب أو لمس أي فنانة تشارك أمامه في أي عمل فني، موضحة أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.

وتابعت زوجة يوسف الشريف، في مقابلة تلفزيونية أجريت معها عبر برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، أن زوجها ملتزم ومحترم جداً، مبينة أن ما قاله في هذا الشأن أنه ضد المشاهد الساخنة وكل ما يخدش حياء الجمهور. وعقبت بأن كل الممثلين يقولون ذات التصريحات، مشددة على أنه لم يقل كلمة “لمس” لأن تلك التصريحات انتشرت في كل مكان خطأ. ومضت زوجة يوسف الشريف، قائلة إنه من المفترض أن كل شخص لديه حرية في الحدود التي يختارها لنفسه، طالما لم يضر أحداً بهذه الحرية، حتى الأشقاء لهم ذات الحق.

وعن شخصية زوجها أكدت إنجي علاء أنه “كتوم”، أو “غامض” بالمعنى الأدق، لكنها اعتادت على هذا منه، وأصبحت تجيد التعامل مع غموضه بحكم زواجهما منذ سنوات.

ولفتت إنجي علاء إلى أن شخصيتها تتشابه معه كونها شخصية هادئة بشكل كبير مثله، لأنهما دائما التفكير في كل شيء، مواصلة أنها تشعر بأن أبناءهما هم من يتسببون في وجود “دوشة” بالمنزل وعندما تكون وزوجها وحدهما يسود الهدوء.

وقالت إن هذا النوع من الحياة يعجب البعض ولا يعجب به آخرون، لكنها بشكل شخصي تحب هذه النوعية من الحياة، كونها شخصية خيالية بدرجة كبيرة وتعيش مع رواياتها بشكل كبير.

وعن مسلسل “كوفيد-25” الذي كتبته وتنافس به في دراما رمضان المرتقب 2021 ويقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف قالت إنه “خيالي” لكنه ليس خيالاً علمياً، حيث يرصد المسلسل قصة تطور الفيروس حتى عام 2025.

وتابعت زوجة يوسف الشريف أنها تتمنى أن يؤثر العمل “كوفيد-25″، في الجمهور كونه يحمل الكثير من المشاعر والإنسانيات وأن يرقق المشاعر ويقدم رسائل مفيدة للمجتمع ككل.