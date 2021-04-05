وصلة رقص للفنانة وعد احتفالاً بنجاح برنامجها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة السعودية وعد جمهورها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو خلال الحفل الذي أقامته لها شقيقتها إيمان، احتفالاً بنجاح الموسم الأول من برنامجها الجديد “عالوعد”، حيث ظهرت وهي تقوم بحركات استعراضية راقصة على أنغام أغانيها لتلقى إعجاب شريحة كبيرة من متابعيها.

ونشرت وعد مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية بـ”انستغرام”، وهي ترقص مرتدية فستاناً أسود، وتشارك أصدقاءها الحفل الذي تضمن الكثير من أصناف الطعام، كما أهدتها شقيقتها هدية كتعبير منها عن سعادتها بنجاحها. وعلقت وعد على الفيديو، قائلة: “حفل أختي إيمان بمناسبة نجاح برنامجي عالوعد، شكراً لكم انبسطنا كثير”، ليتفاعل معها جمهورها بشدة متمنين لها مزيداً من التوفيق والنجاح.

وتقدم الفنانة السعودية برنامجها “عالوعد” عبر قناة “sbs” السعودية، ويعتمد في الأساس على الترفية حيث جميع نجومه من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، يتم فيه التعرف على حياتهم الشخصية وفقرات أخرى ترفيهية.

يذكر أن وعد أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتيها على “انستغرام” و”تويتر”، بعد تأكدها من نتيجة الفحوصات الطبية التي خضعت لها.

ونشرت الفنانة صورة لها وعلقت: “الحمد لله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة (Positive) دعواتكم”.

وكانت وعد كشفت في وقت سابق إصابة ابنتها بشهر يوليو الماضي بفيروس كورونا، معلنة الخبر من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على “انستغرام”، وكتبت: “حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعوا لها، يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكِ قادر يا كريم”.

وعد هي فنانة سعودية شاركت في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي “موعد مع المجهول” عام 1981، بدأت مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى الجمهور حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.