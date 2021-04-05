شيماء سيف: أمي “أهضم” مني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية شيماء سيف أن والدتها “أهضم” منها، وقالت في لقاء خاص مع “زهرة الخليج”: “ماما دي حبيبة قلبي، هي دمها عسل بس من غير ما تقصد، ممكن هي بتتكلم عادي بس بتقول إفيهات فهي دمها عسل”.

وأشارت شيماء إلى أن فرنسا من أجمل البلدان التي قامت بزيارتها وخاصة أنها قضت شهر عسلها هناك وتحتفظ بالكثير من الذكريات الجميلة فيها، مؤكدةً أن يوم زفافها كان أجمل يوم في حياتها.

وحول أكثر موقف جريء قامت به، قالت شيماء إنها تصعد المسرح كل يوم وترقص بفستان ذي ذيل طويل.