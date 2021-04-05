جزء ثالث من “عروس بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن نفى عدد من النجوم وجود جزء ثالث من مسلسل “عروس بيروت”، كشف الإعلامي علي جابر عن أن التحضير لجزء ثالث من المسلسل العربي يجري على قدم وساق وذلك بعد مطالبات واسعة من الجمهور الذي تابع الجزأين الأول والثاني.

ويشارك في بطولة “عروس بيروت” نخبة من نجوم الدراما ومنهم ظافر العابدين، وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومرام العلي ومحمد الأحمد جو طراد وفارس ياغي ورانيا سلوان وميا سعيد وغيرهم، وهو من إخراج فكرت قاضي وتأليف ميا إدة وطارق سويد.

تدور قصة المسلسل حول شاب يتعرف إلى فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقلا شمعون تقف حاجزاً بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.