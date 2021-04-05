إصابة نجم بوليوود أكشاي كومار بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف نجم بوليوود الشهير أكشاي كومار (53 عاماً) عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر يقول فيها إن نتيجة اختباره بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وكتب كومار: “أود أن أبلغ الجميع أنه في وقت سابق من هذا الصباح ثبتت إيجابية إصابتي بفيروس كورونا، وقمت بعزل نفسي على الفور بعد إتباعي لكافة البروتوكولات الصحية”.

وتابع كومار: “أنا في الحجر الصحي المنزلي، وطلبت الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وأطلب بصدق من جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بي أن يجروا اختبار كورونا، ويخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي”.

وأكد كومار لمتابعيه عودته قريباً لاستكمال تصوير أفلام الأكشن الخاصة به. وكان أكشاي يصور فيلمه المقبل “Ram Setu” جنباً إلى جنب مع النجوم المشاركين Nushrat Bharucha وJacqueline Fernandez، ويلعب أكشاي دور عالم آثار في الفيلم الذي طال انتظاره.

بجدر الإشارة إلى أن أكشاي كومار ينضم إلى قائمة طويلة من مشاهير بوليوود الذين ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، بما في ذلك نجم بوليوود المخضرم أميتاب باتشان وابنه وزوجته أيشواريا راي، والنجم الكبير أمير خان، و علياء بهات، ورانبير كابور، وغيرهم.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بشكل خاص في ولاية ماهاراشترا، وتواجه الولاية الهندية موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقاً لتقارير وزارة الصحة بالولاية، فقد سجلت ماهاراشترا السبت 49447 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى ارتفاع في يوم حتى الآن، ليرتفع العدد إلى 29.53.523 بينما ارتفعت حالات الوفاة بها إلى 55656 حالة.