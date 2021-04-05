شريف منير يخضع لعملية جراحية.. وهذه تفاصيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري شريف منير عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك من خلال نشره صورته من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”.

وعلق منير على الصورة التي ظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى فور خروجه من العملية، قائلاً: “عملية فتاء على الماشي كده .. الحمد لله.. شكراً للدكتور أحمد شكري .. ألف شكر للمستشفى الجوي .. فعلاً .. تحيا مصر”.

وانهالت على الفنان المصري الكثير من تعليقات متابعيه على السوشيال ميديا للاطمئنان على حالته الصحية، متمنين من الله أن يتم شفاءه على خير، هذا بالإضافة إلى عدد من أصدقائه الفنانين وكان في مقدمتهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وكريم فهمي وشيماء سيف وجميلة عوض وكارمن سليمان.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان شريف منير حالياً في تصوير فيلم (السرب)، حيث سبق أن نشر صورة جديدة أمام إحدى الطائرات المقاتلة التي نفذت مهمة عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وظهر فيها وهو يرتدي الملابس العسكرية لضباط الطيران، وكتب: (السرب)، ويشارك معه البطولة الفنانون أحمد السقا وكريم فهمي ومحمود عبد المغني، ويروي قصة حقيقة بمدينة درنة الليبية.