ماذا قال نجل أحمد السقا بعد إيقاف أول أعماله الفنية “مسلسل الملك”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: علق الفنان المصري ياسين أحمد السقا، على وقف مسلسل “الملك” أولى تجاربه الفنية، الذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر السقا عبر حسابه على “انستغرام”، صورة تجمعه مع الفنان عمرو يوسف والمخرج حسين المنباوي من كواليس مسلسل “الملك”، عبر صفحته الشخصية على “انستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “أنا واثق في أن ربنا عمره ما هيضيع مجهودنا أبداً وأنا فخور بأنني جزء من هذا العمل المشرف”. وتابع: “فخور بأن أعمل مع الأستاذ عمرو يوسف والأستاذ حسين المنياوي وجميع الفنانين المشاركين في العمل وربنا كبير”.

يذكر أن مسلسل “الملك” يعتبر أول مشاركة فنية لياسين أحمد السقا وكان يجسد خلالها شخصية “شري”، ويشاركه في البطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.

مسلسل “الملك” يجسد شخصية الملك المصري القديم “أحمس” الذي هزم الهكسوس، وهو قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة للمسلسل، قد أعلنت وقف مسلسل الملك، بعد الانتقادات التي وجهت له، لوجود أخطاء تاريخية في البرومو الرسمي للمسلسل.

وقررت الشركة تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.