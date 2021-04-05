أحمد عز يكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد “هجمة مرتدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد عز عن تفاصيل مسلسله الجديد “هجمة مرتدة” والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، مؤكداً أن قصة العمل ليست من ملفات المخابرات المصرية القديمة كما هو معروف ولكن هي قصة واقعية تحكي عن قصة جاسوسية حدثت في الوقت المعاصر والقريب.

وأضاف عز في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يتم تجسيد قصة من ملف المخابرات العامة، لا بد أن يمر عدد معين من السنوات لتصويرها كمسلسل، متابعاً “لكن في وضعنا تم السماح بتجسيدها عمل فني رغم أنها معاصرة لوقتنا الحالي”.

وأشار إلى أن تصوير العمل كان شاقاً للغاية، فقد اضطر هو وفريق العمل للسفر إلى صربيا والأردن وقت البرد الشديد، مؤكداً أنه انتهى من تصوير جميع المشاهد الخارجية ولم يتبقَّ سوى مشاهد بسيطة سيتم الانتهاء منها كلياً في غضون أيام.

وعن مشاركته في حفل موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي بالفسطاط، قال أحمد عز: “مساندتنا لمصر واجب وأمر طبيعي، ولمست حالة من السعادة والفخر لدى جميع المواطنين بعد حفل المومياوات”.

ومسلسل “هجمة مرتدة” هو مسلسل تلفزيوني مصري سيعرض في شهر رمضان 2021، بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.