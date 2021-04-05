الحرب تشتعل بين زوجتي سعد الصغير الأولى والجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أكّدت الفنانة المصرية بيرلنتي عامر زواجها من مواطنها الفنان سعد الصغير بعد نفي نجله، مهاجمة زوجته الأولى التي لا تزال على ذمّته، متهمةً إياها بسبّها.

وقالت عامر: “ربنا يخليك ليا يا جوزي، على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصياً بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمري ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جداً، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأثبتت زيجتها من الصغير، عبر نشرها مقطع فيديو له قائلاً: “بيرلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتي طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي، ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتي وش الخير عليّا، أنتي كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم”.

وجاءت خطوة الممثلة الشابة بعد أنّ اتهمها نجل المطرب الشعبي بادعاء زواجها من والده لأنها تبحث عن الشهرة.

وكشفت في تصريحات إعلامية أنّ الزواج تمّ في شهر شباط (فبراير) الماضي، مؤكدةً أنّ الشبكة كانت من الذهب والماس.