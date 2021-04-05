بشعر أحمر وفانوس.. رامز جلال: “ربنا يتمّمها على خير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح مقدّم البرامج رامز جلال ملصقاً دعائياً لبرنامج المقالب الذي يقدًمه في رمضان كل عام، وذلك دون أن يعلن عن اسمه.

وظهر خلاله، دون أن يكشف عن وجهه، وهو ممسك بفانوس رمضان وبضفيرة لونها أحمر، وكتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: “بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان، وربنا يتمّها على خير ويُكملها بالستر… قريباً إن شاء الله”.

وبرغم أنّه لم يعلن تفاصيل حتى الآن، فإنّ هناك تسريبات حول عنوان “رامز مريض نفسي”، وأنّ عدداً من الشخصيات ستقع ضحاياه، أبرزهم دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، وعدد من لاعبي كرة القدم في مصر.

ومن بين المعلومات أنّ أحداثه تدور داخل مدينة ملاهٍ بالسعودية، حيث يتم تنفيذ المقلب بها.

ومن المُقرر أن تعقد الشركة المنتجة مؤتمراً صحافياً قبيل انطلاقه رسمياً، للإعلان عن تفاصيله، وإنهاء حالة الجدل المُثارة حوله.

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