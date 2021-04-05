أحمس ليس الأول.. تفاصيل مشاريع عمرو يوسف التي لم تخرج للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فوجئ الجميع أمس بقرار وقف مسلسل "أحمس"، للفنان عمرو يوسف بعد طرح البرومو الرسمي الخاص به استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

بيان الشركة المنتجة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك أحمس"، وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

مسلسل "الملك" لم يكن أول عمل لعمرو يوسف يمر بأزمات وعراقيل، إذ سبق وتعاقد على تقديم شخصية "سيف الله- خالد بن الوليد" ولم يكتمل الأمر، إلى جانب الإعلان عن تقديمه مسلسل "القائمة 36"، والذي لم يخرج للنور هو الآخر.

"سيف الله"

في رمضان 2020، خرج عمرو يوسف من السباق الرمضاني أيضًا بسبب خروج مسلسل "سيف الله"، من الموسم، بسبب ضيق الوقت وكذلك انتشار فيروس كورونا، ولكن بمجرد انتهاء الشهر الكريم، فوجئ الجميع باعتذار عمرو يوسف عن استكمال العمل، وتعاقدت الشركة المنتجة بعدها مع ياسر جلال ليقوم بدور البطولة قبل أن يخرج ويعلن اعتذاره عن العمل.

وصور عمرو يوسف بالفعل عدد من المشاهد في الأردن، وقيل حينها أن هناك أزمات وقعت بينه وبين مخرج العمل رؤوف عبدالعزيز.

"القائمة 36"

في رمضان 2019، كان من المقرر أن يقوم عمرو يوسف ببطولة مسلسل "القائمة 36"، من إنتاج مجموعة فنون مصر، ولكن بعد العديد من الجلسات التحضيرية للعمل تم تأجيل المشروع لأجل غير مسمى ودون إبداء أي أسباب.