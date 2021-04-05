بالفيديو| تشييع جنازة حازم الحمامصي من مسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شُيعت منذ قليل، جنازة الفنان حازم الحمامصي من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بباب الوزير.

كانت هبة الحمامصي، شقيقة الفنان حازم الحمامصي، أعلنت عن تغيير مكان صلاة الجنازة على شقيقها، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: "لا إله إلا الله. تم تعديل مكان صلاة الجنازة بإذن الله ليصبح بجامع عمرو بن العاص بمصر القديمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان من له الدوام".

وأشارت هبة إلى اقتصار العزاء على صلاة الجنازة ومقابر الأسرة بعد انتهاء مراسم الدفن ظهر اليوم.

كان الفنان منير مكرم أعلن خبر الوفاة، وكتب على موقع "فيسبوك": "الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير".

الفنان الراحل شارك في أعمال عديدة، منها مسلسل "وأنت عامل ايه"، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، هالة فاخر، صلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

و اخر أعمال الراحل هو الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم "، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.