ردا على نجل المطرب الشعبي.. بيرلنتي عامر: سعد الصغير زوجي ولم ينكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قالت الفنانة بيرلنتي عامر إن إنكار محمود، نجل الفنان سعد الصغير، زواجها من والدها أمر طبيعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو يؤكد به المطرب الشعبي زواجه منها.

بيرلنتي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قالت: "من الطبيعي أن يقوم ابن سعد، بإنكار الزواج، لكن سعد نفسه لم ينكر.. إنه زوجي وحبيبي.. لقد جمعتنا قصة حب منذ عامين، وفي فبراير الماضي تزوجنا".

ونشرت بيرلنتي عبر صفحتها في موقع فيسبوك مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة لها، وقال: "بيرلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي بيرلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. انتي وش السعد عليا أنت كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم".

بيرلنتي عامر شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال منها: "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، و"الحالة ج" مع الفنانة حورية فرغلي، و"الطوفان" مع الفنان ماجد المصري، والفنان فتحي عبدالوهاب.

وشاركت مع سعد في مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وقدمت دور فتاة تدعى "قشطة"، تعيش في منزل إمبابة التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، وتتعرض لمعاكسات من زوجها لطفي لبيب.

وكان محمود سعد الصغير قد نفى زواج والده من الفنانة بيرلنتي عامر، واتهمها بأنها تبحث عن الشهرة.