الأمير ويليام يناشد بإعادة ضبط العلاقة مع الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - في رسالة فيديو تم بثها فى حفل خاص لمنظمة Conservation International الخيرية ومقرها الولايات المتحدة ، ناشد الأمير "ويليام" البشرية بضرورة إعادة ضبط علاقتنا بشكل أساسي مع الطبيعة ومسارنا لتجنب كارثة المناخ.

وبحسب موقع "ميرور" قال دوق كامبريدج إن العقد المقبل سيكون أحد أعظم اختباراتنا على الإطلاق. وحذر من أن أكثر الناس ضعفاً في جميع أنحاء العالم، وأولئك الذين فعلوا أقل ما يمكن للتسبب فى تغير المناخ ، سيكونون الأكثر تضرراً. كما حث "ويليام" الحاضرين على أخذ زمام المبادرة من ملايين الشباب الذين يحجزون لإيجاد حلول للمشكلة.



كلمات "ويليام" التشجيعية



وقال: "يجب علينا جميعًا ، عبر جميع قطاعات المجتمع ، وفي كل ركن من أركان العالم ، أن نتحد معًا لإعادة ضبط علاقتنا ومسارنا بشكل أساسي مع الطبيعة. أعتقد حقًا أن البشر لديهم قدرة غير عادية على تحديد الأهداف والسعي لتحقيقها."

وأضاف أيضًا : "إن التطور الملحوظ للقاح Covid-19 في وقت قياسى هو مثال على ذلك."



تحفيز "ويليام" لإيجاد حلول لتغير المناخ

الأمير ويليام -الصورة من إنستغرام-



في أكتوبر من العام الماضي ، أطلق الدوق جائزة إيرثشوت لمساعدة أولئك الذين يتوصلون إلى حلول لتغير المناخ على توسيع نطاق أفكارهم.

للجائزة خمسة أهداف للعقد القادم هي: حماية الطبيعة واستعادتها ، ومكافحة تلوث الهواء ، وإحياء المحيطات ، وبناء عالم خالٍ من النفايات وإصلاح المناخ.

قال الدوق للحضور : "نريد أن نجد أذكى العقول والأفكار الأكثر جرأة التي ستساعدنا على تحقيق هذه الأهداف. لكنه سيتطلب طاقتنا الجماعية وتصميمنا وتفاؤلنا للوصول إلى هناك."

وأضاف : "معًا يجب أن نوحد كل عمل وكل مجتمع وكل حكومة وكل شخص حول هدفنا المشترك لإصلاح الأرض."



"ويليام" يطلب من الجميع المشاركة في حماية الطبيعة



قال "ويليام" إنه يأمل أن يتمكن الناس فى جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الخلفية أو المعتقدات من الانضمام إلى هذا التفاؤل المشترك بالمستقبل والاقتناع بأن التغيير ممكن حقًا.

قال: "معًا ، أنا واثق من أنه يمكننا البدء في معالجة كوكبنا وحماية الطبيعة وتحسين حياة مليارات البشر ، اليوم وللأجيال القادمة."

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"