بالصورة – ورد الخال: “كل يوم بيحمل معو جديد”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت عليها بالقول: “كل يوم بيحمل معو جديد.. حتى الشمس والهوا بيتجددوا… نحنا كمان لازم نكون متل الشمس والهوا، ضوْ ونفَس، نفَس طويل ع قد إيماننا بهالحياة”.

يذكر ان ورد كانت قد صرّحت واعتبرت أن الدراما المحلية تتخبّط بين الأعمال الجيدة والأقل جودة بسبب ارتباطها بالمشاكل المادية. إذ يبقى الموضوع مقروناً بالمنتجين من جهة، وطلب المحطات لأعمال محلية ذات جودة عالية وبإنتاج ضعيف من جهة أخرى.

وأشارت إلى ان الدراما المشتركة تثير اهتمام المشاهدين من ناحية المواضيع الغنيّة المقدّمة. وتدفع هذه المسلسلات جمهور العالم العربي كافة الى متابعتها ما يضمن انتشاراً أكبر للممثل بشكل عام.