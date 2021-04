شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يصنع المجد ويحصل على جائزة أفضل ممثل من SAG Awards رغم وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلى الشاشة السنوى السابع والعشرين SAG Awards، افتراضيًا، مساء الأحد، وذلك نظرًا لظروف وباء فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم، والذى يفرض إجراءات احترازية للحد من تفشى المرض.

وفى الحفل الافتراضى لتوزيع جوائز نقابة ممثلى الشاشة السنوى السابع والعشرين، تم تكريم الراحل تشادويك بوسمان، كأفضل ممثل عن دوره فى فيلم الجاز الدرامى Ma Rainey's Black، الذى تدور أحداثه فى شيكاغو خلال عشرينات القرن العشرين، ما قد يكون مؤشرًا إلى إمكان نيله جائزة أوسكار.



تشادويك بوسمان

وقد توفى تشادويك بوسمان، فى أغسطس الماضى، عن عمر يناهز 43 عامًا، جراء إصابته بسرطان القولون.

أما جائزة أفضل ممثلة فحصلت عليها فيولا ديفيس، فيما فاز فيلم الدراما The Trial of the Chicago 7 بالجائزة الكبرى فى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلى الشاشة.



دانيال كالويا



يون يوه جونج

وفاز دانيال كالويا بجائزة أفضل ممثل فى دور مساعد، بفيلم Judas and the Black Messiah، أما الكورية يون يوه جونج، ففازت بجائزة أفضل ممثلة فى دور مساعد، بفيلم Minari، الذى تدور أحداثه فى ولاية أركنسو ويتناول قصة عائلة أمريكية من أصل كورى جنوبى تنتقل إلى الريف سعياً إلى حياة جديدة فى ثمانينات القرن العشرين.