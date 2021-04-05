شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة ودرة في صور جديدة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم هاني سلامة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور جديدة له بصحبة النجمة درة من كواليس تصوير مسلسل "بين السما والأرض، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، ويظهرا به خلال تصوير مشهد لعقد قران بأحداث المسلسل، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.



هانى سلامة



هاني سلامة ودرة

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية كشفت عن البرومو الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض"، حيث نشر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك"، معلناً عن عرضه حصرياً علن قناة ON وعلق :"بين السما والأرض عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ حصرياً على أون وأون دراما.. رمضان 2021 إن شاء الله".

كواليس مسلسل بين السما والأرض



هاني سلامة مع درة

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.