شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفها فريد الأطرش واعتزلت بعد زوجها من ألمانى.. فى عيد ميلاد إيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجمة من نجمات زمن الفن الجميل تميزت بملامحها البريئة، وجمالها النادر، رغم ظهورها الفنى القصير إلا أنها جذبت أنظار الجميع لها بسبب جمالها وموهبتها تألقت فى سماء السينما فى الخمسينيات والستينيات هي النجمة "إيمان" التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم الاثنين، من مواليد 5 إبريل 1938، واسمها الحقيقي ليلى هلال ياسين ولدت فى محافظة الإسماعيلية.

اكتشفها الفنان فريد الأطرش واختار لها اسم "إيمان" أثناء تصوير فيلم "عهد الهوى"، وعلى الرغم من مشوارها الفني القصير الذي لم يتعد 15 فيلما، إلا أنها دخلت قلوب جميع المصريين بتمثيلها و جمالها الخلاب و رقتها وأداءها، اطلق عليها العندليب الاسمر لقب سمراء النيل غني لها انا لك علي طول وعلشانك يا قمر، وغنى لها فريد الأطرش في فيلم قصة حبي أغنية ياجميل..يا جميل.



إيمان و أحمد رمزى

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها "قصة حبى"، و"عهد الهوى" مع فريد الأطرش، و"أيام وليالى" مع عبد الحليم حافظ، و"صوت من الماضى" و"علمونى الحب" مع أحمد رمزى، و"تجار الموت" مع فريد شوقى، و"أنا بريئة" مع أحمد مظهر، "لحن السعادة" مع محرم فؤاد، و"قلب في الظلام" مع رشدى أباظة وغيرها من الأفلام.

تزوجت إيمان من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الاطرش واستمرت معه 6 سنوات وتم انفصالهما، اعتزلت إيمان الفن عام 1962، بعد زواجها من "ماكس شيلدين" المهندس المعمارى الألمانى والذى أشهر إسلامه ليتزوجها.



ايمان



إيمان