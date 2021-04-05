وفاة أيقونة الغناء الشعبي المغربي الحاجة الحمداوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الحاجة الحمداوية، مطربة العيطة الشعبية المغربية، فجر الإثنين، عن عمر يناهز 91 عاما، في مستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط.

وكانت الحاجة الحمداوية، التي تصدرت المشهد الفني بأغانيها المميزة منذ عقود، تعرضت لوعكة صحية ناتجة عن مضاعفات إصابتها بالسرطان، ما استدعى نقلها إلى المستشفى ودخول غرفة الرعاية المركزة منذ الخميس الماضي.

الحمداوية عاصرت المجد الذهبي للأغنية المغربية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قبل أن تعلن اعتزالها الغناء خلال الأشهر الماضية.

وتعد الراحلة من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، حيث ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية.