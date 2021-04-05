طرح الملصق الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري رامز جلال صورة لملصق برنامجه الجديد المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وظهر رامز جلال بضفيرة حمراء في شعره وهو يمسك بفانوس رمضان ويرتدي خواتم تشكل حروف اسمه.

وكتب رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام": "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر قريبا إن شاء الله ..رمضان_٢٠٢١ ..رامز_جلال".





وبعد ساعات من طرح الملصق تصدر اسم رامز جلال قوائم الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلَّق رامز قائلاً: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ولم يكشف رامز جلال عن اسم البرنامج الذي تردد قبل أسابيع أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي" وقوبل بهجوم كبير من قبل أطباء نفسيين واتهامات بالإساءة للمرضى النفسيين، رغم عدم تأكيد الاسم أو الكشف عن اسم البرنامج الجديد حتى الآن.