تفاصيل القبض على حسن شاكوش.. فرحة لم تكتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، فجر الإثنين، بعد قيامه بفتح مقهى بالقاهرة قبل استخراج التراخيص.

وكشفت مواقع محلية أن حسن شاكوش نظم حفل افتتاح ضخما للمقهى، وبناء على شكاوى سكان المنطقة، داهمت قوات الأمن المكان، وألقت القبض على شاكوش وآخرين، بحجة عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر فيروس كورونا، وافتتاح المقهى بدون ترخيص.

وعثرت قوات الأمن على عدد من النراجيل "الشيشة"، وعلى أثر ذلك تم إغلاق المقهى وتشميعه بمعرفة الجهات المختصة.

وفور انتشار الخبر تصدر هاشتاق "شاكوش يخالف القانون" موقع تويتر، وطالب رواد الموقع بتطبيق القانون على مطرب المهرجانات، لأنه ارتكب أخطاء تضر بالسلامة العامة، ولم يهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها وزارة الصحة المصرية.

يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى لشاكوش في 2021، إذ حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضده في فبراير/شباط الماضي بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.