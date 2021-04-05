صور.. هدية "غالية" من عمرو دياب إلى تركي آل الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تلقيه هدية مميزة من الفنان المصري عمرو دياب.

وأعرب آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" عن شكره لدياب قائلا: "هدية غالية من أخي الفنان الكبير عمرو دياب.. شكرا أبو عبدالله".

وأرفق التغريدة بصورتين للهدية التي قدمها له دياب.

والهدية عبارة عن صندوق جلدي أخضر اللون مكتوب عليه من الخارج اسم تركي آل الشيخ، ومن الداخل اسم عمرو دياب، ويحتوي على زجاجتي عطر، وكيس به خشب العود وهو نوع من البخور غالي الثمن.





وأكد المعلقون أن هذه الهدايا تدل على علاقة الصداقة القوية بين آل الشيخ ودياب.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا عطرا باسمه من مجموعة "آل برفانات"، وصور إعلانا خاصا له.



