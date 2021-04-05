شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية عن تكرار تعاونها مع ياسر جلال: بنفهم بعض من النظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نور لـ"الخليج 365" عن طبيعة دورها الذى تجسده فى مسلسل "ضل راجل"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، مع النجم ياسر جلال.

وقالت اللبنانية نور: "أول مرة أجسد دور طبيبة بشرية فى عمل درامى، وسعيدة جدًا بالجانب الإنسانى فى طبيعة الدور"، وأعربت نور عن امتنانها لتكرار التعاون مع النجم ياسر جلال بعد مشاركتها له فى مسلسل "رحيم"، مشيرة إلى أن بينهما كيمياء خاصة أن كل منهما يفهم ماذا يريد من الأخر بمجرد النظرة.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، إيهاب فهمى، رنا رئيس، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، عصام السقا، وعدد كبير أخر من الفنانين.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة اللبنانية نور كان مسلسل "جمال الحريم"، الذى عرض مؤخرا وشاركها البطولة خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى.