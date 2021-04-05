وفاة الفنان حازم الحمامصي.. تعرف على موعد ومكان جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي قبل ساعات الفنان حازم الحمامصي، وأعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب منير: "الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير".

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل حازم الحمامصي، عقب صلاة ظهر اليوم في مسجد صلاح الدين بالمنيل.

الفنان الراحل شارك في أعمال عديدة، منها مسلسل "وأنت عامل ايه"، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، هالة فاخر، صلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

و اخر أعمال الراحل هو الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم "، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني،، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة ، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.