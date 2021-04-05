زوجة مخرج شهير وهذه أبرز أعمالها.. معلومات وحكايات عن أميرة أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة أميرة أمير، التي اشتهرت في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، وكانت تتمتع بملامح هادئة جميلة لفتت بها أنظار النجوم والمخرجين، وهي أيضًا صاحبة بصمة في تاريخ السينما المصرية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن أميرة أمير تزامنًا مع ذكرى رحيلها:

- اسمها الحقيقي سعدية عبدالرحمن، ولدت في 17 يناير 1920.

-بدأت مشوارها الفني في فيلم "ابنتي" عام 1944 مع الفنانة صاحبة الفضل على السينما المصرية عزيزة أمير، وجسدت في الفيلم ابنة عزيزة أمير.

- توالت أعمالها الفنية خلال النصف الثاني من الأربعينات والنصف الأول من الخمسينيات.

- قدمت في مشوارها 13 عملا فقط في السينما من أبرزها: "عودة طاقية الإخفاء، ليلة الجمعة، قصة غرام، المستهترة، تحت سماء المدينة، الله معنا٬ جحيم الغيرة، دكتور بالعافية، الكل يغني، المغني المجهول، الدنيا بخير، قصة غرام، ليلة الجمعة، ابنتي، حنان".

- بعد فيلم الله معنا عام 1955، غابت لـ6 سنوات، قبل أن تقدم فيلمها الأخير تحت سماء المدينة 1961.

- بسبب اسمها وتعاونها مع عزيزة أمير في فيلم "ابنتي" ، خرجت شائعات بأنها ابنتها من المخرج عز الدين ذو الفقار، لكن مصادر عدة نفت الأمر، وهو ما أكده لـ"الخليج 365" الناقد محمود قاسم قائلا: "أميرة أمير ليست ابنة أم السينما عزيزة أمير".

- تزوجت من المخرج كمال سليم، أول مخرجي مدرسة الواقعية في مصر، وصاحب أول فيلم واقعي مصري "العزيمة" وهو الفيلم الذي يتصدر قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

- الفنانة عزيزة أمير هي من أطلقت عليها اسمها الفني أميرة أمير، وبحسب جريدة قبس، فإن أزمة دبت بينهما واتهمتها عزيزة أمير بأنها تروج بأنها ابنتها



- رحلت في 5 أبريل 1968.